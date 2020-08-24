Ткачук стал игроком «Оренбурга»

Пресс-служба «Оренбурга» сообщила о возвращении в команду полузащитника Дениса Ткачука.
31-летний россиянин перешел в команду ФНЛ в статусе свободного агента.
Отметим, что полузащитник уже играл в составе оренбургского клуба в период с января по июль 2014 года.
Минувший сезон Ткачук провел в «Роторе» – на его счету три гола и четыре ассиста. Ранее он выступал за «Зенит», «Рубин», «Крылья Советов» и белгородский «Салют».
Денис Ткачук возвращается в ФК «Оренбург»!— ФК Оренбург (@fcorenburg) August 24, 2020
Денис Ткачук (Россия), полузащитник, 1989 г.р.
Выступал за Салют (Белгород), Газовик (Оренбург), Крылья Советов (Самара), Зенит (Санкт-Петербург), Рубин (Казань), Ротор (Волгоград) pic.twitter.com/fUFOoTV3mv
источник: ФК «Оренбург»