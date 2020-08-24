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24 августа 10:45
автор: Владислав Корегин

Вячеслав Малафеев: Странно слышать утверждение, что я навязал Манчини Заболотного

Бывший вратарь и заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил о трансфере нападающего Антона Заболотного в петербургский клуб.

– Странно слышать утверждение, что я якобы навязал Манчини Заболотного хотя бы потому, что между первым контактом игрока с «Зенитом» и моим приходом в клуб прошло всего пятнадцать дней – за это время просто невозможно вникнуть в детали, обговорить кандидатуры с Манчини и начать вести какую-то деятельность.

В мои обязанности входили переговоры даже не по трансферам между клубами, а по их личным условиям, где я мог общаться в рамках определенного финансового диапазона, – цитирует Малафеева Bobsoccer.

Напомним, что Заболотный перешел в «Зенит» в январе 2018 года из «Тосно» за 1,5 миллиона евро. В составе петербургского клуба он провел 44 матча, забил четыре гола и отдал четыре ассиста. Вместе с командой он стал чемпионом России.

На данный момент, 29-летний форвард выступает за «Сочи». После четырех туров подопечные Владимира Федотова занимают третье место в турнирной таблице, набрав восемь очков.

источник: Bobsoccer
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