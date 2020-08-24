Дмитрий Полоз: Еще год назад мог перейти в «Ростов», но не сложилось

– Еще год назад мог перейти в «Ростов», но обстоятельства сыграли свою роль. Думаю, все знают о моем огромном желании вернуться сюда, но тогда не получилось. Сейчас очень рад, что вернулся домой. Я провел очень много времени здесь. Рад, что снова в команде, – цитирует Полоза пресс-служба ростовчан.

Напомним, что 23 августа стало известно, что 29-летний форвард перешел в «Ростов», подписав с командой трехлетнее соглашение. Ранее он выступал за «Сочи».

За ростовский клуб Полоз играл в период с 2012 по 2017 год. В общей сложности он провел за них 157 матчей, забил 29 голов и отдал 22 ассиста.

После четырех туров РПЛ Ростов занимает девятое место в турнирной таблице, набрав шесть очков. Подопечные Валерия Карпина одержали победы над «Тамбовом» (1:0) и «Уфой» (1:0).