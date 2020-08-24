Юрий Семин: Травма Баринова? К сожалению, это часть жизни футболиста

– Во-первых, я сожалею! Во-вторых, мне очень жалко, что сезон вот так начался для Димы. Желаю быстрого выздоровления и терпения! Это часть жизни футболиста. «Локомотив» без Баринова будет другой командой? Это уже не ко мне вопрос, – цитирует Семина Sport24.ru.

Напомним, в игре четвертого тура Российской Премьер-лиги со «Спартаком» 23-летний полузащитник получил травму и был заменен на 18-й минуте встречи. Сегодня, агент футболиста Павел Банатин заявил, что у игрока разрыв крестообразных связок колена.

Баринов является воспитанником академии «Локомотива». В общей сложности он отыграл за взрослую команду 107 матчей, отметившись шестью голами и четырьмя ассистами.

В составе сборной России полузащитник принял участие в четырех встречах.