Защитник «Атлетико» Ариас может перейти в «Эвертон»

По информации источника, 28-летний колумбиец, проигравший конкуренцию в стартовом составе Кирану Триппьеру, не против сменить команду в летнее межсезонье.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересован «Эвертон», желающий усилить правый фланг обороны.

Ариас перешел в «Атлетико» в июле 2018 года из ПСВ за 11 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 18 матчах, отдав один ассист. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023-го.

За сборную Колумбии защитник провел 53 встречи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.