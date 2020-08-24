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24 августа 12:09
автор: Владислав Корегин

Денис Макаров: Атака «Рубина» является одной из лучших в РПЛ

Фланговый полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал о том, что доволен своей карьерой в казанском клубе.

– Чувствую себя комфортно в команде. Но это еще не предел. Я хочу еще расти и расти, забивать в каждом матче, приносить пользу команде. Я считаю, мы должны играть в еврокубках. У нас очень хороший состав, очень сильная атака – на мой взгляд, одна из лучших в российской Премьер-лиге, – цитируют Макарова «Известия».

Напомним, что 22-летний россиянин выступает за «Рубин» с января этого года, подписав трехлетний контракт. В сезоне-2020/2021 игрок стал автором двух голов в ворота «Сочи» (2:3) и ЦСКА (2:1). В матче с армейским клубом его забитый мяч принес казанцам первую победу в новом розыгрыше чемпионата России.

После четырех туров «Рубин» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Следующим соперником подопечных Леонида Слуцкого станет «Уфа». Игра пройдет в Казани в 18:30 по московскому времени.

источник: «Известия»
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