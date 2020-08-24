Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания Федуна, Юрана и Мурзагулова

Высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна, бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана и председателя попечительского совета «Уфы» Ростислава Мурзагулова будут рассмотрены комитетом по этике Российского футбольного союза (РФС).

Об этом заявил глава комитета Семен Андреев.

«Планируется рассмотреть три вопроса: о Федуне, Юране и Мурзагулове. Заседание комитета планируется на первую неделю сентября», - цитирует Андреева ТАСС.

Напомним, Федун и Мурзагулов, возмущенные работой арбитров на матчах РПЛ, заявили, что снимут свои команды с чемпионата.

Юран, уволенный из «Химок» после успешного прошлого сезона, сказал, что решение о его отставке принял генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Также тренер предположил, что подмосковный клуб и «Уфа» «сдадут» матчи красно-белым.