Илья Геркус: В игре против «Локомотива» «Спартак» показал уверенность и напор

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матча «Спартак» - «Локомотив» (2:1).

«Тактическая перестройка Николича обернулась против «Локомотива». Игроки чувствовали себя некомфортно и даже растерянно.

«Спартак» показал уверенность и напор. Получив гол со стандарта, красно-белые должны были отыгрываться и при этом стеречь контратаки «Локомотива». Но они справились.

Травмы ведущих игроков — это удар по потенциалу «Локо». Им будет тяжело с «Ахматом» и «Зенитом».

Говорить о чемпионских перспективах «Спартака» еще рано. Безусловно, они будут в пятерке. Очень многое будет зависеть от болельщиков, владельца и руководства клуба», - цитирует Геркуса Sport24.ru.