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24 августа 13:04
автор: Юрий Нечаев

Илья Геркус: В игре против «Локомотива» «Спартак» показал уверенность и напор

Вчера завершился четвертый тур чемпионата России.

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус подвел итоги матча «Спартак» - «Локомотив» (2:1).

«Тактическая перестройка Николича обернулась против «Локомотива». Игроки чувствовали себя некомфортно и даже растерянно.

«Спартак» показал уверенность и напор. Получив гол со стандарта, красно-белые должны были отыгрываться и при этом стеречь контратаки «Локомотива». Но они справились.

Травмы ведущих игроков — это удар по потенциалу «Локо». Им будет тяжело с «Ахматом» и «Зенитом».

Говорить о чемпионских перспективах «Спартака» еще рано. Безусловно, они будут в пятерке. Очень многое будет зависеть от болельщиков, владельца и руководства клуба», - цитирует Геркуса Sport24.ru.

Напомним, вчера в четвертом туре РПЛ «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счетом 2:1. По ходу матча железнодорожники из-за травм лишились Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука.

После этого матча «Спартак» набрал восемь очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. «Локомотив» с семью очками четвертый.

26 августа железнодорожники на своем поле примут «Ахмат», а красно-белые сыграют в гостях против «Ротора».

источник: Sport24.ru
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