«Локомотив» подтвердил, что у Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Московский «Локомотив» сообщил о состоянии травмированных футболистов.
«Дима Баринов получил тяжелую травму – у него диагностирован разрыв крестообразной связки, предстоит операция.
Леша Миранчук и Дима Живоглядов, травмировавшийся на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных», - сообщает клубная пресс-служба.
Дима Баринов получил тяжелую травму – у него диагностирован разрыв крестообразной связки, предстоит операция.— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 24, 2020
Лёша Миранчук и Дима Живоглядов, травмировавшийся на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных.https://t.co/gMOjoGGdgx