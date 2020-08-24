«Локомотив» подтвердил, что у Баринова диагностирован разрыв крестообразной связки колена

Дима Баринов получил тяжелую травму – у него диагностирован разрыв крестообразной связки, предстоит операция. Лёша Миранчук и Дима Живоглядов, травмировавшийся на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных. https://t.co/gMOjoGGdgx

Леша Миранчук и Дима Живоглядов, травмировавшийся на тренировке накануне игры, вернутся в строй во время паузы на матчи сборных», - сообщает клубная пресс-служба.

«Дима Баринов получил тяжелую травму – у него диагностирован разрыв крестообразной связки, предстоит операция.

Напомним, вчера «Локомотив» проиграл «Спартаку» в четвертом туре чемпионата России со счетом 1:2. Баринов был заменен на 18-й минуте. Как правило, на восстановление после разрыва крестообразной связки колена футболисту требуется около шести месяцев.

Миранчук также получил травму в матче со «Спартаком». Он был заменен на 37-й минуте.

«Локомотив» с семью набранными очками расположился на четвертой строчке в турнирной таблице.

26 августа железнодорожники на своем поле примут «Ахмат».