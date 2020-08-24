«Травмы – тоже часть футбола. Вернусь еще сильнее!» Баринов поблагодарил болельщиков за поддержку

Публикация от Dmitriy Barinov (@dima_barinov) 24 Авг 2020 в 3:23 PDT

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«Травмы — тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнерам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь еще сильнее!» — написал Баринов в инстаграм.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил болельщиков и партнеров по команде за поддержку в тяжелый период.

Напомним, вчера «Локомотив» проиграл «Спартаку» в четвертом туре чемпионата России со счетом 1:2. Баринов был заменен на 18-й минуте. Ранее сегодня клуб сообщил, что у полузащитника диагностирован разрыв крестообразной связки колена и ему предстоит операция.

23-летний Баринов является выпускником академии «Локомотива». В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах, отметившись одним забитым мячом.