«Травмы – тоже часть футбола. Вернусь еще сильнее!» Баринов поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поблагодарил болельщиков и партнеров по команде за поддержку в тяжелый период.
«Травмы — тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнерам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку. Вернусь еще сильнее!» — написал Баринов в инстаграм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Травмы – тоже часть футбола. Это надо пережить и стать сильнее. Большое спасибо партнёрам по команде, болельщикам, всем знакомым и самым близким за переживание и поддержку 🙏🏻 Вернусь ещё сильнее!💪🏻
Публикация от Dmitriy Barinov (@dima_barinov)