Сергей Юран: Официальных бумаг с приглашением от РФС я не получал. Не знаю, кто меня там ждет

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не получал от РФС официального приглашения на разбирательства по поводу высказываний в адрес «Спартака».

«Мне был один звонок. Человек представился сотрудником РФС и сказал, что меня хотели бы видеть в Доме футбола. Я ответил, присылайте официальную бумагу, с четкими формулировками, откуда я знаю, что это точно работник РФС, может, мне какой-то инсайдер или пранкер звонит.

Больше от РФС никаких звонков не было и официальных бумаг с приглашением не приходило. Поэтому, кто меня там ждет, не знаю», - цитирует Юрана ТАСС.

Напомним, «Химки» в минувшем сезоне пробились в РПЛ и дошли до финала Кубка России, после чего Юран был отправлен в отставку. Руководство клуба объяснило свое решение тем, что стороны не смогли договориться об улучшении условий действующего контракта.

Юран данную информацию опроверг и заявил, что за его увольнением стоит генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. Также тренер намекнул, что в новом сезоне «Химки» и «Уфа» могут «сдать» игры красно-белым.