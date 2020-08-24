Тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав на отборочные матчи Евро-2021

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав команды на отборочные матчи к чемпионату Европы-2021.
В команду вызвано 23 человека, сообщает официальный сайт РФС:
Вратари: Денис Адамов (»Краснодар»), Александр Максименко (»Спартак» Москва), Матвей Сафонов (»Краснодар»).
Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Роман Евгеньев (»Динамо» Москва), Никита Калугин (»Сочи»), Павел Маслов, Николай Рассказов (оба — «Спартак»), Данил Круговой (ФК «Зенит»), Данил Степанов (»Ротор»), Артем Голубев (»Уфа»).
Полузащитники: Константин Марадишвили, Константин Кучаев, Иван Обляков (все — ЦСКА Москва), Наиль Умяров, Максим Глушенков (оба — «Спартак»), Даниил Уткин, Магомед-Шапи Сулейманов (оба — «Краснодар»), Даниил Лесовой (»Арсенал» Тула), Александр Ломовицкий (»Химки»), Данил Глебов (»Ростов»).