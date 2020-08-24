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24 августа 15:55
автор: Юрий Нечаев

Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром на полуфинал женской Лиги чемпионов

Матч состоится 26 августа.

Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным судьей на полуфинальный матч женской Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Лионом».

Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Пустовойтовой будут соотечественница Екатерина Курочкина и Каролин Кайвойа из Эстонии, резервный судья - хорватка Ивана Мартинчич.

Встреча «ПСЖ» - «Лион» состоится в Бильбао 26 августа.

источник: РФС
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