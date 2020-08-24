Россиянка Пустовойтова назначена главным арбитром на полуфинал женской Лиги чемпионов

Россиянка Анастасия Пустовойтова назначена главным судьей на полуфинальный матч женской Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Лионом».
Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Анастасию Пустовойтову назначили главным арбитром полуфинала женской ЛЧ. Она обслужит игру «ПСЖ» и «Лиона». Судья на линии Екатерина Курочкина – тоже в бригаде на матч. pic.twitter.com/GLyBUrD58a— РФС (@rfsruofficial) August 24, 2020
Помогать Пустовойтовой будут соотечественница Екатерина Курочкина и Каролин Кайвойа из Эстонии, резервный судья - хорватка Ивана Мартинчич.