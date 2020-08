Нападающие: Роберт Левандовски («Бавария»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд/«Зальцбург»).

😍 The Fantasy Football Team of the Season! 🙌



⚽️ Imagine trying to mark that front two?!#UCLfantasy | @PlayStationEU pic.twitter.com/jP4XbKSRi8