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24 августа 16:43
автор: Юрий Нечаев

Сборная Венгрии объявила состав на матч Лиги наций против команды России

Встреча состоится 6 сентября.

Сборная Венгрии объявила состав на сентябрьские матчи Лиги наций.

Список приглашенных футболистов опубликован на официальном сайте Венгерской футбольной федерации:

Вратари: Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Денеш Дибус (»Ференцварош»), Адам Ковачик (»МОЛ Фехервар»);

Защитники: Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Ботонд Барат (»Гонвед»), Барнабаш Беше (»Гавр»), Эндре Ботка (»Ференцварош»), Атилла Фиола (»МОЛ Фехервар»), Михай Корхут (»Хапоэль» Беэр-Шева), Адам Ланг (»Омония»), Атилла Салаи (»Аполлон»), Тамаш Пришкин (»Ференцварош»);

Полузащитники: Тамаш Чери (»Мезекевешд»), Даниел Наздаг (»Гонвед»), Жольт Кальмар (ДАК 1904), Адам Надь (»Бристоль Сити»), Андраш Шафер (ДАК 1904), Давид Сигер (»Ференцварош»), Доминик Собослаи (»Зальцбург»);

Нападающие: Бенжамин Бабати (»Залаэгерсег»), Неманья Николич (»МОЛ Фехервар»), Роланд Шаллаи (»Фрайбург»), Кристиан Шимон (»Уйпешт»), Адам Салаи (»Майнц»), Адриан Секе (»Хераклес»).

3 сентября венгры сыграют в гостях против сборной Турции, а 6-го числа на своем поле примут команду России.

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