Сборная Венгрии объявила состав на матч Лиги наций против команды России

Сборная Венгрии объявила состав на сентябрьские матчи Лиги наций.
Список приглашенных футболистов опубликован на официальном сайте Венгерской футбольной федерации:
Вратари: Петер Гулачи («РБ Лейпциг»), Денеш Дибус (»Ференцварош»), Адам Ковачик (»МОЛ Фехервар»);
Защитники: Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Ботонд Барат (»Гонвед»), Барнабаш Беше (»Гавр»), Эндре Ботка (»Ференцварош»), Атилла Фиола (»МОЛ Фехервар»), Михай Корхут (»Хапоэль» Беэр-Шева), Адам Ланг (»Омония»), Атилла Салаи (»Аполлон»), Тамаш Пришкин (»Ференцварош»);
Полузащитники: Тамаш Чери (»Мезекевешд»), Даниел Наздаг (»Гонвед»), Жольт Кальмар (ДАК 1904), Адам Надь (»Бристоль Сити»), Андраш Шафер (ДАК 1904), Давид Сигер (»Ференцварош»), Доминик Собослаи (»Зальцбург»);