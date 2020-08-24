Погба не покинет «Манчестер Юнайтед»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, заявил, что его клиент в ближайшее время продлит контракт с английским клубом.

«Погба является ключевым игроком для «Манчестер Юнайтед». В клубе реализуется очень важный проект, и Поль на 100% вовлечен в него. «Юнайтед» не будет рассматривать ни одного предложения по Погба этим летом, а скоро мы спокойно, без стресса, сядем и поговорим о новом контракте», - цитирует агента Sky Sports.

Напомним, действующий контракт 27-летнего французского полузащитника рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне Погба провел за клуб 22 матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

«МЮ» завершил чемпионат Англии-2019/20 на третьем месте в турнирной таблице и добился права сыграть в Лиге чемпионов.

19 сентября в первом туре АПЛ манкунианцы на своем поле примут «Кристал Пэлас».