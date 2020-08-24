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24 августа 17:29
автор: Юрий Нечаев

«Уфа» обратилась в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитров в матче с «Ростовом»

Встреча завершилась победой ростовчан 1:0.

«Уфа» направила письмо в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча четвертого тура РПЛ против «Ростова».

Как сообщает «РБ-Спорт», уфимцы просят дать оценку работы судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в пяти игровых эпизодах.

«Уфа» считает, что четыре игрока гостей должны были быть наказаны желтыми карточками, а Хорен Байрамян заслужил удаления.

Напомним, уфимцы проиграли «Ростову» со счетом 0:1. После матча председатель совета директоров клуба Ростислав Мурзагулов, недовольный судейством, пригрозил снять команду с чемпионата России.

«Уфа» имеет в своем активе четыре очка и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. 26 августа клуб из столицы Башкортостана сыграет в гостях против «Рубина».

источник: «РБ-Спорт»
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