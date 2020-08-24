«Уфа» обратилась в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитров в матче с «Ростовом»

«Уфа» направила письмо в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча четвертого тура РПЛ против «Ростова».
Как сообщает «РБ-Спорт», уфимцы просят дать оценку работы судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в пяти игровых эпизодах.
«Уфа» считает, что четыре игрока гостей должны были быть наказаны желтыми карточками, а Хорен Байрамян заслужил удаления.
«Эксперт» Федотов, вы точно этот матч смотрели? #УфаРостов pic.twitter.com/ha8JdhdyPM— ФК УФА (@UfaFc) August 23, 2020