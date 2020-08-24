Тиаго Силва продолжит карьеру в «Челси»

Бразильский защитник Тиаго Силва станет игроком лондонского «Челси», сообщает ESPN.

По информации источника, стороны уже согласовали контракт на два года.

Силва выступал за «ПСЖ» с 2012 года. За это время он провел в футболке французского клуба 315 матчей, забил 17 голов и сделал пять результативных передач.

Вместе с парижским клубом 35-летний бразилец семь раз выигрывал чемпионат Франции, шесть раз - Кубок французской лиги и по пять раз - Кубок и Суперкубок страны.

«Челси» начнет новый сезон 15 сентября. В первом туре АПЛ лондонцы сыграют в гостях против «Брайтона».