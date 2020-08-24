«Барселона» готова расстаться с Видалем

Новый главный тренер «Барселоны» Рональд Куман продолжает чистку состава.

По информации Marca, голландский специалист сообщил полузащитнику Артуро Видалю, что не нуждается в его услугах.

Футболист выступает за каталонский клуб с 2018 года. В минувшем сезоне 33-летний полузащитник принял участие в 43 матчах, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Ранее сегодня в СМИ появилась информация о том, что Куман по телефону сообщил нападающему Луису Суаресу, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Напомним, каталонский клуб провалил прошлый сезон, не выиграв ни одного трофея. После поражения от «Баварии» в 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 2:8, с должности главного тренера был уволен Кике Сетьен.