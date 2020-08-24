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24 августа 18:37
автор: Виктор Шарафудинов

«Спартак» наказали закрытием фанатской трибуны на один матч и штрафом в 300 тысяч рублей

Болельщики красно-белых скандировали оскорбительные кричалки в адрес Гилерме во время дерби против «Локомотива».

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать «Спартак» закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче чемпионата России за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме.

Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Заслушали представителя офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, представителя «Спартака», изучили видеозаписи. Приняли решение запретить допуск зрителей на трибуну В на одну домашнюю игру, оштрафовали клуб на 300 тысяч рублей. При этом в соответствии с регламентом на трибуне В могут находиться женщины и дети», – цитирует Григорьянца «РИА Новости».

Следующий домашний матч «Спартак» проведет 29 августа против тульского «Арсенала».

Вчера 23 августа красно-белые обыграли «Локомотив» со счетом 2:1.

источник: «РИА Новости»
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