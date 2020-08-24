Джеймс Обиора: Золотой матч 2002 года «Локомотив» - ЦСКА был похож на финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Локомотива» Джеймс Обиора вспомнил чемпионскую команду красно-зеленых сезона-2001/02.

«В той команде было что-то, что нельзя описать словами. Мы ни на кого не смотрели высокомерно, но вне зависимости от соперника знали, что победим. Даже в Золотом матче с ЦСКА. Эта игра была похожа на финал Лиги чемпионов, когда необходимо отдать все, чтобы завоевать титул. Помню, как вышел на поле и увидел кубок. Уже в тот момент я знал, что мы должны выиграть. Команда показала свой лучший футбол, а потом мы очень круто отпраздновали чемпионство», - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, Обиора перешел в «Локомотив» в 2001 году. Всего за московский клуб он провел 89 матчей, забил 22 гола и сделал семь результативных передач.

В составе железнодорожников он выигрывал чемпионат (дважды) и Кубок России.