Салихамиджич - после победы «Баварии» в Лиге чемпионов: Наши мечты сбылись

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился эмоциями после победы в Лиге чемпионов.

«Невероятно. Наши мечты сбылись: чемпионы Европы, второй требл за семь лет. Не могу выразить словами, как горд я за парней, тренеров и весь персонал. Этот триумф мы посвящаем нашим потрясающим фанатам и нашему великому клубу. Продолжим в том же духе!» — написал Салихамиджич в твиттер.

Unbelievable. Our dreams have come true: Champions of Europe, the second treble in seven years. I can’t put into words how proud I am of the boys, the coaches and all of the staff. This triumph is for our great fans and our great club. We will keep it up! #fcbayern #miasanmia pic.twitter.com/RtuaQdvmk7