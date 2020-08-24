Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделеф задержал вора, ограбившего старушку

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф задержал грабителя в шведском городе Вестерос.

Как сообщает Aftonbladet, на глазах у футболиста вор на велосипеде выхватил сумку у пожилой женщины. Линделеф догнал грабителя и удерживал его до появления полиции.

Футболист от комментариев отказался, а его представитель заявил, что «Виктор сделал то, что сделал бы любой в этой ситуации».

26-летний Линделеф выступает за «МЮ» с 2017 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 47 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.