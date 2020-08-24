В «Спартаке» сообщили, что Михайлов останется в совете директоров клуба

Сергей Михайлов, ранее покинувший пост заместителя председателя совета директоров московского «Спартака», продолжит работу в клубе.

Вот, что по этому поводу заявил глава департамента по коммуникациям ФК «Спартак» Антон Фетисов в интервью для РБК:

«Михайлов останется в совете директоров. Операционной деятельностью больше не будет заниматься».

Михайлов входит в совет директоров красно-белых с 2004 года, а с мая 2019-го занимал должность заместителя председателя.

После четыре туров красно-белые занимают второе место в РПЛ, набрав восемь очков.