Источник: Кокорин пропустит еще четыре матча и дебютирует в «Спартаке» в конце сентября

Александр Кокорин сможет сыграть свой дебютный матч за «Спартак» не раньше конца сентября. Из-за травмы 29-летний нападающий пропустит еще как минимум четыре тура чемпионата России.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, близкий к ситуации.

«У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах», – рассказал источник агентства.

22 августа генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил о том, что Кокорин притупил к тренировкам в общей группе.

26 августа красно-белые сыграют в Волгограде с «Ротором», а 29-го примут «Арсенал».