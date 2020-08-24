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24 августа 21:34
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: Кокорин пропустит еще четыре матча и дебютирует в «Спартаке» в конце сентября

Бывший нападающий «Зенита» из-за травмы никак не может сыграть свою первую игру в составе красно-белых.

Александр Кокорин сможет сыграть свой дебютный матч за «Спартак» не раньше конца сентября. Из-за травмы 29-летний нападающий пропустит еще как минимум четыре тура чемпионата России.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на анонимный источник, близкий к ситуации.

«У Кокорина повреждение камбаловидной мышцы. Эта травма не позволит ему сыграть еще в четырех турах», – рассказал источник агентства.

22 августа генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов сообщил о том, что Кокорин притупил к тренировкам в общей группе.

26 августа красно-белые сыграют в Волгограде с «Ротором», а 29-го примут «Арсенал».

После паузы на матчи сборных «Спартак» встретится с ЦСКА на выезде (ориентировочно 13 сентября), а затем сыграет в Казани с «Рубином» (20 сентября). Таким образом, дебют Кокорина стоит ждать в выездном матче 9-го тура против «Тамбова» (27 сентября).

Во второй части минувшего сезона Александр после прошлогоднего освобождения из колонии выступал за «Сочи» на правах аренды, забив семь мячей в десяти матчах. «Зенит» не стал продлевать контракт с нападающим, и 2 августа он заключил трехлетний контракт с московским «Спартаком».

источник: ТАСС
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