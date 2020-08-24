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24 августа 22:49
автор: Виктор Шарафудинов

Луиш Фигу: Месси не уйдет из «Барселоны» в нынешнем году. Никто не сможет заплатить за трансфер

После разгромного поражения каталонцев от «Баварии» в Лиги чемпионов появилось множество слухов об уходе аргентинского нападающего.

Бывший игрок «Барселоны» и «Реала» Луиш Фигу считает, что в нынешнем году Лионель Месси не покинет каталонский клуб, поскольку никто из потенциальных покупателей не сможет заплатить за трансфер в условиях пандемии коронавируса.

«Как по мне, не Месси сейчас не покинет «Барселону», – заявил Фигу в интервью для газеты Marca. – Но я также точно знаю, что если игрок не хочет быть в клубе, то он в конечном итоге уходит. Другого пути нет.

Это личное решение, и я не знаю, о чем он думает, но не думаю, что он уйдет в этом году. Нельзя забывать об окружающих нас обстоятельствах, они нестандартные. Никто не будет выплачивать отступные за него, это точно.

Мы живем в непростые, небывалые времена. Я не думаю, что сейчас лучший момент, чтобы осуществить трансфер такого масштаба. Все изменилось. Все планы поменялись».

Месси является рекордсменом «Барселоны» по количеству забитых мячей, отличившись 634 раза в 731 матче. В главной команде клуба Лионель дебютировал в октябре 2004-го.

Нынешнее соглашение 33-летнего аргентинца с клубом рассчитано до 30 июня следующего года.

источник: Marca
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