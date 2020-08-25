Пирло провел первую тренировку в качестве главного тренера «Ювентуса» (фото)

Луиш Фигу: Месси не уйдет из «Барселоны» в нынешнем году. Никто не сможет заплатить за трансфер

После разгромного поражения каталонцев от «Баварии» в Лиги чемпионов появилось множество слухов об уходе аргентинского нападающего.