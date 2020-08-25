Пирло провел первую тренировку в качестве главного тренера «Ювентуса» (фото)

Туринский «Ювентус» провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Андреа Пирло в рамках подготовки к сезону-2020/21.
Пресс-служба опубликовало фото Пирло вместе с лидером команды Криштиану Роналду.
Si riparte!!! 💪 #ForzaJuve #FinoAllaFine— JuventusFC (@juventusfc) August 24, 2020
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На первой стадии подготовки футболисты туринской команды тренируются в небольших группах в соответствии с медицинском протоколом серии А. Голландский защитник Маттейс Де Лигт и аргентинский нападающий Пауло Дибала пропустили первое занятие после отпуска, поскольку продолжают восстанавливаться после травм.