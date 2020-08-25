ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 августа 00:13
автор: Виктор Шарафудинов

Пирло провел первую тренировку в качестве главного тренера «Ювентуса» (фото)

Новый сезон в серии А начнется 19 сентября.

Туринский «Ювентус» провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Андреа Пирло в рамках подготовки к сезону-2020/21.

Пресс-служба опубликовало фото Пирло вместе с лидером команды Криштиану Роналду.

На первой стадии подготовки футболисты туринской команды тренируются в небольших группах в соответствии с медицинском протоколом серии А. Голландский защитник Маттейс Де Лигт и аргентинский нападающий Пауло Дибала пропустили первое занятие после отпуска, поскольку продолжают восстанавливаться после травм.

41-летний Пирло в начале месяца стал преемником уволенного Маурицио Сарри, заключив контракт до 30 июня 2022 года.

источник: ФК «Ювентус»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"АвтоВАЗ" временно переходит на шестидневную рабочую неделюКонкуренты CHERY TIGGO 7 PROПочему вибрирует руль автомобиля на холостых и на скорости: разбираем все причиныБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Пирло провел первую тренировку в качестве главного тренера «Ювентуса» (фото)
Новый сезон в серии А начнется 19 сентября.
25.08.2020 00:13
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» собирается купить у «Лиона» голландца Тете за пять миллионов евро
В сезоне-2019/20 правый защитник сыграл 18 матчей в чемпионате Франции.
24.08.2020 23:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Луиш Фигу: Месси не уйдет из «Барселоны» в нынешнем году. Никто не сможет заплатить за трансфер
После разгромного поражения каталонцев от «Баварии» в Лиги чемпионов появилось множество слухов об уходе аргентинского нападающего.
24.08.2020 22:49
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
ФИФА ввела временные правила. Теперь клубы смогут не отпускать игроков в сборные из-за коронавируса
Нововведение будет действовать во время сентябрьского окна для матчей национальных команд.
24.08.2020 22:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: Кокорин пропустит еще четыре матча и дебютирует в «Спартаке» в конце сентября
Бывший нападающий «Зенита» из-за травмы никак не может сыграть свою первую игру в составе красно-белых.
24.08.2020 21:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Первый канал» покажет матчи сборной России в Лиге наций против Сербии и Венгрии
Новый сезон турнира УЕФА для национальных команд начнется 3 сентября.
24.08.2020 20:42
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
УЕФА засчитал «Словану» техническое поражение в отборочном матче Лиги чемпионов против «Клаксвика»
Словацкий клуб не смог сыграть на Фарерах из-за коронавируса.
24.08.2020 19:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
В «Спартаке» сообщили, что Михайлов останется в совете директоров клуба
Об этом заявил директор департамента по связям с общественностью.
24.08.2020 19:37
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Мэддисон продлил контракт с «Лестером»
Сезон в АПЛ стартует 12 сентября.
24.08.2020 19:35
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник «Манчестер Юнайтед» Линделеф задержал вора, ограбившего старушку
Инцидент произошел в понедельник утром.
24.08.2020 19:23
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика