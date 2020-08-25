Глава «Манчестер Сити»: В Лиге чемпионов наша цель остается прежней – победа в турнире

– Оглядываясь назад, могу ли быть удовлетворенным результатами команды в минувшем сезоне? Конечно, нет, потому что мы всегда стремимся закончить сезон с максимальным успехом во всех турнирах, в которых участвуем. Второе место в АПЛ – это не то, на что мы рассчитывали. Это заставит нас стать голоднее до побед.

В Лиге чемпионов наша цель остается прежней – выиграть это соревнование, В целом, я думаю, что минувший сезон оставил нам некоторое разочарование, но также есть много положительных моментов, на которые можно опираться в будущем, – цитирует Аль Мубарака пресс-служба «горожан».

Напомним, что подопечные Хосепа Гвардиолы заняли второе место в чемпионате Англии, а в Лиге чемпионов дошли лишь до стадии четвертьфинала, где уступили «Лиону» (1:3).