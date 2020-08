«Эвертон» не может договориться с «Наполи» по трансферу Аллана

Как пишет журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «Эвертона» продолжает вести переговоры с итальянской стороной по приобретению 29-летнего бразильца.

Отмечается, что «ириски» предложили за игрока 25 миллионов, однако «Наполи» требует на десять миллионов больше. Если сделка не состоится, то ливерпульская команда переключится на кандидатуру полузащитника Абдулайе Дукуре («Уотфорд»).

Аллан перешел в «Наполи» в июле 2015 года из «Удинезе» за 11,5 миллионов евро. В минувшем сезоне на его счету 33 матча, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом.

Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до 30 июня 2023-го.

