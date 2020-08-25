«Рубин» претендует на Трошечкина

Полузащитник «Химок» Александр Трошечкин может сменить команду этим летом, сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, 24-летнего россиянина хочет подписать «Рубин».

Отмечается, что руководство казанского клуба планировало подписать игрока зимой или через год, однако конкуренция со стороны «Локомотива» может заставить команду активизироваться в переговорах за полузащитника.

Трошечкин выступает за «Химки» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за подмосковный клуб 36 матчей, забил восемь голов и отдал четыре ассиста. Его контракт с командой рассчитан на два года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.