Шамиль Газизов – об игре с «Ротором»: Нельзя делить команды на аутсайдеров

– Всегда сложно играть после дерби, поэтому матч будет сложным в эмоциональном плане. Команда настраивается, сегодня днем вылетаем в Волгоград, мы едем за хорошей игрой. Нельзя делить команды на аутсайдеров. «Ротор» – хорошая команда, они не зря попали в РПЛ, соперника надо уважать.

Стоит ли ждать Кокорина в заявке на матч? Это прерогатива тренера, лучше спрашивать у него, – цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, что матч пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Ротором» пройдет 26 августа в Волгограде. Начало встречи – в 18:30 по московскому времени.

На данный момент, подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице, набрав восемь очков. Волгоградский клуб идет на последней, 16-й строчке (1 очко).