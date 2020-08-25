Георги Шелия: «Локомотив» очень хорош в домашних матчах, но это не «Барселона»

– В «Локомотиве» нет зависимости от отдельных футболистов – там есть и Смолов, и Крыховяк, и еще много игроков, которые отлично работают с мячом. Поэтому в любом случае будет непросто.

«Локомотив» очень хорош, особенно дома, но это не «Барселона». Надо навязать сопернику свою игру, исходить из своих сильных сторон. Если это получится, то у нас появится шанс на успех, – цитируют Шелию «Известия».

«Ахмат» сыграет в гостях с «Локомотивом» в матче пятого тура РПЛ. Перед игрой с железнодорожниками грозненский клуб одержал две победу кряду и расположился на шестом месте в турнирной таблице, набрав семь очков. Подопечные Марко Николича набрали столько же очков, но находятся на две строчки выше.

Игра между командами состоится 26 августа в 18:30 по московскому времени.