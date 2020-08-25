«Атлетико» установил ценник на Облака

По информации источника, 27-летний словенцем активно интересуется «Челси», но мадридский клуб вступит в переговоры по трансферу игрока, если «аристократы» выплатят за вратаря сумму отступных, равную 120 миллионам евро.

Ранее сообщалось, что Облака хочет видеть в составе лично главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард.

Облак выступает за «Атлетико» с июля 2014 года. В минувшем сезоне на его счету 49 игр, в которых он пропустил 38 мячей и 22 раза отстоял «на ноль». Его контракт с мадридцами истекает летом 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.