Агент Ахметова: Думаю, что в конце сентября Ильзат окажется в заявке на матчи ЦСКА

– Восстановление Ильзата идет хорошо. В конце августа он уедет в Германию на осмотр. По итогам осмотра, в принципе, к середине сентября сможет начать тренировки в общей группе. Думаю, где-то в 20-х числа сентября он уже может быть включен в заявку на матчи ЦСКА, – сказал Гегечкори Sport24.ru.

Напомним, что 22-летний Ахметов продолжает восстанавливаться после операции на левом плечевом суставе.

После четырех туров РПЛ подопечные Виктора Гончаренко занимают восьмое место, набрав шесть очков. Следующим соперник армейского клуба станет «Краснодар». Игра состоится 26 августа в 20:30 по московскому времени.