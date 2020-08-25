Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Сельту»

По информации источника, 29-летнего представителя Кабо-Верде хочет приобрести «Сельта», нуждающаяся в усилении атакующей линии команды.

Отмечается, что помимо Зе Луиша, галисийский клуб хочет подписать форварда «Севильи» Карлоса Фернандеса.

Руководство «Порту» намерено получить за своего игрока минимум десять миллионов евро.

Зе Луиш перешел в «Порту» в июле 2019 года из «Спартака» за 10,75 миллионов евро, подписав четырехлетний контракт. В минувшем сезоне на счету игрока 31 матч, в которых он забил десять голов и отдал два ассиста.

В составе красно-белых форвард становился чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.