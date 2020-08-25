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Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией
25 августа 14:15
автор: Андрей Ефимов
автор фото: РФС

Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией

Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив» Москва), Cослан Джанаев («ФК «Сочи»), Антон Шунин («Динамо» Москва).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция), Роман Нойштедтер (без клуба), Сергей Петров, Егор Сорокин (оба - «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Марио Фернандес (ЦСКА Москва),

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба - «Спартак» Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук (оба - «Локомотив» Москва), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов («Ростов» Ростов-на-Дону), Далер Кузяев (без клуба).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит» Санкт-Петербург), Николай Комличенко («Динамо» Москва), Евгений Луценко («Арсенал» Тула), Федор Смолов («Локомотив» Москва).

Добавим, что российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией – 6 сентября в Будапеште.

источник: РФС
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