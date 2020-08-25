ЦСКА объявил о подписании контракта с Зайнутдиновым

Как сообщает пресс-служба армейцев, после прохождения 22-летним хавбеком медосмотра красно-синие подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25.

Напомним, что Зайнутдинов перешел в «Ростов» в январе 2019 года из «Астаны». С тех пор полузащитник провел за ростовский клуб 25 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи, а также заработал 11 желтых карточек.

Отметим, что на счету Зайнутдинова 6 голов в 13 встречах за национальную сборную Казахстана.