ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
ЦСКА объявил о подписании контракта с Зайнутдиновым
25 августа 14:32

ЦСКА объявил о подписании контракта с Зайнутдиновым

ЦСКА и «Ростов» согласовали переход полузащитника Бактиера Зайнутдинова.

Как сообщает пресс-служба армейцев, после прохождения 22-летним хавбеком медосмотра красно-синие подписали с ним контракт до окончания сезона-2024/25.

Напомним, что Зайнутдинов перешел в «Ростов» в январе 2019 года из «Астаны». С тех пор полузащитник провел за ростовский клуб 25 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи, а также заработал 11 желтых карточек.

Отметим, что на счету Зайнутдинова 6 голов в 13 встречах за национальную сборную Казахстана.

источник: ПФК ЦСКА
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Удар Поветкина в челюсть Уайту – это нокаут года.Kia Carnival (2021) мировая премьера и ценаНа вершине и на дне. Обзор 3-го тура чемпионата Российской премьер-лигиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Головин попал в сборную первого тура чемпионата Франции
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в сборную тура по версии статистического портала WhoScored.
25.08.2020 15:37
Футбол
Фукс подписал контракт с ЦСКА
Фукс подписал контракт с ЦСКА
ЦСКА и бразильский «Интернасьонал» согласовали переход защитника Бруно Фукса.
25.08.2020 15:26
Футбол
Нойер - лучший игрок недели в Лиге чемпионов
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
25.08.2020 15:17
Футбол
«Урал» сообщил подписании контракта с Евсеевым
«Урал» заключил соглашение с полузащитником Алексеем Евсеевым.
25.08.2020 14:50
Футбол
ЦСКА объявил о подписании контракта с Зайнутдиновым
ЦСКА объявил о подписании контракта с Зайнутдиновым
ЦСКА и «Ростов» согласовали переход полузащитника Бактиера Зайнутдинова.
25.08.2020 14:32
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией
Стал известен состав сборной России на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией
Тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией и Венгрией.
25.08.2020 14:15
Футбол
автор: Андрей Ефимов
«Херенвен» разрешил форварду Эджуке, которым интересуется ЦСКА, не ехать на сбор
Пресс-служба «Херенвена» сообщила о том, левый вингер Чидера Эджуке не будет участвовать в ближайшем тренировочном сборе команды
25.08.2020 13:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Сельту»
Нападающего «Порту» Зе Луиша связывают с переездом в Испанию, сообщает A Bola.
25.08.2020 13:47
Футбол
автор: Владислав Корегин
Крал вызван в сборную Чехии на матчи Лиги наций со Словакией и Шотландией
Пресс-служба Федерации футбола Чехии опубликовала заявку сборной на матчи Лиги Наций против Словакии и Шотландии, которые состоятся 4 и 7 сентября соответственно.
25.08.2020 13:38
Футбол
автор: Владислав Корегин
Агент Ахметова: Думаю, что в конце сентября Ильзат окажется в заявке на матчи ЦСКА
Агент Ираклий Гегечкори, клиентом которого является центральный полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, рассказал о том, когда игрок сможет вернуться на поле после травмы.
25.08.2020 13:25
Футбол
автор: Владислав Корегин
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика