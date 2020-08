Нойер - лучший игрок недели в Лиге чемпионов

На награду также претендовали полузащитники «Баварии» Кингсли Коман, Тьяго Алькантара и защитник «ПСЖ» Маркиньос.

В минувшее воскресенье «Бавария» в финале Лиги чемпионов одержала победу над «ПСЖ» со счетом 1:0. Немецкая команда в шестой раз в своей истории выиграла главный европейский клубный турнир. Таким образом, по количеству побед в Лиге чемпионов мюнхенский клуб догнал «Ливерпуль» и теперь уступает только «Реалу» (13) и «Милану» (7).

Bravo to @fcbayern hero @manuel_neuer! You voted him Player of the Week! 🙌 🙌 🙌#UCLPOTW @FTBSantander