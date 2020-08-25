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25 августа 16:00

Евгений Луценко: После такого сезона надеялся, что в сборной на меня обратят внимание

Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко рассказал, что надеялся попасть в состав национальной сборной России.

– Очень рад вызову в сборную. После такого сезона я ждал и надеялся, что на меня обратят внимание. Буду цепляться за шанс, хочу сыграть за команду. Но главное – результат, – приводит слова Луценко пресс-служба сборной России.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионата России Луценко провел 28 матчей за «Арсенал», записав на свой счет 15 забитых мячей и две голевые передачи. В текущем сезона в активе нападающего один гол и одна результативная передача в четырех встречах за тульскую команду в РПЛ.

Ранее тренерский штаб сборной России определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября). В число нападающих, вызванных на эти две встречи, также попали Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Динамо») и Федор Смолов («Локомотив»).

источник: РФС
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автор: Андрей Ефимов
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