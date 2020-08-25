Андреа Пирло: Игуаин покинет «Ювентус» этим летом

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинет итальянский клуб этим летом.

Об этом сообщил новый главный тренер туринцев Андреа Пирло.

«Мы поговорили с Гонсало и решили, что он покинет команду этим летом. Руководство готово его отпустить», — цитирует итальянца Football Italia.

Напомним, Игуаин выступает за «Ювентус» с 2016 года. В минувшем сезоне 32-летний нападающий провел за клуб 44 матча, забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.

Вместе с «Юве» аргентинец выигрывал чемпионат и Кубок Италии.