Максимилиан Филипп: Обыграть «Зенит» непросто, но нам по силам это сделать

- Конечно, нас ждет сложная игра, но «Динамо» именно против сильных оппонентов проводит наиболее удачные матчи. «Зенит» будет пытаться навязать нам свой атакующий стиль, но нам есть, что им противопоставить. Для каждого футболиста в российской лиге интересно сыграть против команды из Санкт-Петербурга и обыграть ее. Это непросто, но нам по силам это сделать, - цитирует Филиппа пресс-служба «Динамо».

Напомним, что встреча состоится в Москве 26 августа и начнется в 20:45 по московскому времени.

На данный момент «Зенит», одержав четыре победу на старте чемпионата, занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с семью очками расположилось на пятом месте.