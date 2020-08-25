ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 августа 18:27
автор: Юрий Нечаев

Газизов - об отсутствии Соболева в сборной России: Это выбор Черчесова. Он отвечает за результат

В начале сентября национальной команде предстоит провести два матча.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова на вызывать Александра Соболева на сентябрьские матчи национальной команды.

«Это выбор тренера сборной. Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», - цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что в рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией – 6 сентября в Будапеште.

источник: Чемпионат.com
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пикапы на электрической тяге сделают автономнымиМожно ли включать нейтраль на автоматической коробке передач: зачем и чем грозит переключение автомата на нейтральную передачуДеспотович вызван на матч против РоссииБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКАЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Первушин - перед матчем с «Сочи»: «Тамбов» готов к игре и хочет победить
Сегодня стартует пятый тур чемпионата России.
25.08.2020 18:41
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Шиманьски, Крыховяк и Рыбус попали в заявку сборной Польши на матчи Лиги наций
Тренерский штаб сборной Польши определился с составом на матчи Лиги наций с командами Голландии и Боснии и Герцеговины.
25.08.2020 18:28
Футбол
Газизов - об отсутствии Соболева в сборной России: Это выбор Черчесова. Он отвечает за результат
В начале сентября национальной команде предстоит провести два матча.
25.08.2020 18:27
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Максимилиан Филипп: Обыграть «Зенит» непросто, но нам по силам это сделать
Полузащитник «Динамо» поделился мнением о предстоящем матче 5-го тура чемпионата России с «Зенитом».
25.08.2020 18:21
Футбол
Андреа Пирло: Игуаин покинет «Ювентус» этим летом
Контракт аргентинца рассчитан до июня 2021 года.
25.08.2020 18:12
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Тамбов» - «Сочи». Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Тамбова» и «Сочи» на матч 5-го тура чемпионата России.
25.08.2020 17:26
Футбол
Станислав Черчесов – о вызове Кузяева и Нойштедтера: Мы не хотим делать резких изменений в составе
Кузяев и Нойштедтер остаются без клубов.
25.08.2020 17:17
Футбол
автор: Артем Зибрак
Станислав Черчесов: Соболев не вызван из-за ситуации с Дзюбой
Форвард «Спартака» не вызван на матчи с Сербией и Венгрией.
25.08.2020 17:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Денис Глушаков: Ударная работа каждый день, но без команды - не то, скучно
Бывший полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков написал, что ему скучно тренироваться без команды.
25.08.2020 17:01
Футбол
Евгений Луценко: После такого сезона надеялся, что в сборной на меня обратят внимание
Нападающий «Арсенала» Евгений Луценко рассказал, что надеялся попасть в состав национальной сборной России.
25.08.2020 16:00
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика