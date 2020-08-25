Газизов - об отсутствии Соболева в сборной России: Это выбор Черчесова. Он отвечает за результат

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова на вызывать Александра Соболева на сентябрьские матчи национальной команды.

«Это выбор тренера сборной. Он ответственный за результат, он принимает решения. Мы можем только поддерживать Черчесова как тренера сборной», - цитирует Газизова «Чемпионат.com».

Напомним, Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что в рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией – 6 сентября в Будапеште.