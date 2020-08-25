Первушин - перед матчем с «Сочи»: «Тамбов» готов к игре и хочет победить

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился эмоциями перед матчем против «Сочи».

«Нам все равно, с кем играть, с кем набирать очки. Для «Тамбова» любой соперник из РПЛ — это вызов, дополнительная мотивация. Мы готовы к игре и хотим победить», — сказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер».

После четырех сыгранных матчей «Тамбов» набрал три очка и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Сочи» с восемью очками - четвертый.

Встреча проходит в эти минуты, идет первый тайм, счет 0:0.