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25 августа 18:48

Андрей Аршавин: Сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко

Бывший полузащитник сборной России прокомментировал невызов в сборную Александра Соболева на матчи Лиги наций с Сербией и Венгрией.

- Мне кажется, что если Соболев продолжить играть в том же духе, то мы увидим его на ближайших сборах. Думаю, что сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко, но здесь чисто технический выбор в пользу Луценко и Комличенко. Ничего больше, - рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что в рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией – 6 сентября в Будапеште.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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