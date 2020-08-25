Андрей Аршавин: Сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко

- Мне кажется, что если Соболев продолжить играть в том же духе, то мы увидим его на ближайших сборах. Думаю, что сейчас Соболев выглядит поинтереснее Комличенко, но здесь чисто технический выбор в пользу Луценко и Комличенко. Ничего больше, - рассказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение тем, что у нападающего «Спартака» возник конфликт с капитаном российской сборной Артемом Дзюбой.

В текущем сезоне Соболев в четырех матчах РПЛ забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Добавим, что в рамках Лиги наций российская команда сыграет с Сербией 3 сентября в Москве, а с Венгрией – 6 сентября в Будапеште.