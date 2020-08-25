«Арсенал» - «Химки». Стартовые составы команд

«Арсенал» и «Химки» объявили стартовые составы на матч пятого тура РПЛ.
«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Бурлак, Сокол, Бауэр, Лесовой, Чаушич, Э.Кангва, К.Кангва, Громыко, Луценко.
Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Довбня, Горбатенко, Ткачев, Пантелеев, Хлусевич, Костадинов, Банда, Аджоев, Минаев.
«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин, Тихонов, Мурнин, Кухарчук, Трошечкин, Ломовицкий, Казанцев, Конате, Алиев.
Запасные: Хомич, Генералов, Засеев, Мартусевич, Корян, Мишуков, Полярус, Массуренко.
Стартовые составы матча #АрсеналХимки 📋#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/l7KJIy07S4— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 25, 2020