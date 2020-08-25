Конте продолжит работу с «Интером»

«Сегодня у «Интера» и Конте состоялась конструктивная встреча, посвященная вопросам преемственности и стратегии, на которой обе стороны заложили основу для продолжения совместной работы над проектом команды», - говорится в заявлении пресс-службы итальянского клуба.

Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной Италии возглавил миланскую команду в прошлом году. «Интер» под его руководством занял второе место в серии А и дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье» (2:3).