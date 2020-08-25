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25 августа 19:57

Конте продолжит работу с «Интером»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте остается на своем посту.

«Сегодня у «Интера» и Конте состоялась конструктивная встреча, посвященная вопросам преемственности и стратегии, на которой обе стороны заложили основу для продолжения совместной работы над проектом команды», - говорится в заявлении пресс-службы итальянского клуба.

Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной Италии возглавил миланскую команду в прошлом году. «Интер» под его руководством занял второе место в серии А и дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской «Севилье» (2:3).

источник: ФК «Интер»
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