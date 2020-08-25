Суд признал защитника «МЮ» Магуайра виновным в нападении, сопротивлении полиции и взяточничестве

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Харри Магуайр признан судом виновным по всем пунктам предъявленного обвинения.

Как сообщает ВВС, футболист обвиняется в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку сотрудникам полиции.

Напомним, инцидент произошел 21 августа в Греции. Сообщается, что сестре Магуайра Дейзи неизвестные вкололи наркотик, в результате чего завязалась драка. Прибывшие сотрудники полиции попытались погасить конфликт, но Магуайр оказал им сопротивление. По показаниям стороны обвинения, позднее в полицейском участке футболист предлагал сотрудникам правоохранительных органов взятку.