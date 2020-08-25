Гол Нобоа в компенсированное время принес «Сочи» победу над «Тамбовом»

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинской команды, в составе которой голом отметился Кристиан Нобоа (90-я минута).

После этой победы «Сочи» набрал 11 очков и расположился втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».

Чемпионат России

5-й тур

«Тамбов» - «Сочи» - 0:1 (0:1)