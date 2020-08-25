ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 августа 20:23

Гол Нобоа в компенсированное время принес «Сочи» победу над «Тамбовом»

Футболисты «Сочи» взяли верх над «Тамбовом» в выездном матче 5-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу сочинской команды, в составе которой голом отметился Кристиан Нобоа (90-я минута).

После этой победы «Сочи» набрал 11 очков и расположился втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».

Чемпионат России
5-й тур

«Тамбов» - «Сочи» - 0:1 (0:1)

Гол: Нобоа, 90+1.

«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Грицаенко, Каплиенко (Килин, 46), Тетрашвили, Костюков (Шляков, 78), Чуперка (Карасев, 60), Рыбин, Ойеволе, Карапетян (Онугха, 67), Обухов (Панченко, 46).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Маммана, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа (Новосельцев, 90), Терехов, Жоаозиньо, Мевля (Руденко, 82), Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 72).

Предупреждения: Маргасов (62), Онугха (79).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Черчесов вызвал в сборную России 26 игроковСинусоидный чемпионат. Обзор 4-го тура РПЛMercedes-Benz отзывает более 700 пикапов X-Class в РоссииЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВыгнанная со свадьбы с позором невеста Сидакова скрылась от семьиТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
«Барселона» подтвердила, что Месси сообщил клубу о своем уходе
«Барселона» подтвердила, что капитан команды Лионель Месси заявил им о желании расторгнуть действующее соглашение в текущее межсезонье.
25.08.2020 21:39
Футбол
«Реал» обыграл «Бенфику» и стал победителем Юношеской лиги УЕФА
Решающий матч турнира прошел в швейцарском Ньоне.
25.08.2020 21:18
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Месси сообщил «Барселоне», что хочет покинуть клуб в текущее трансферное окно
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси уведомил клуб о желании покинуть команду в текущее межсезонье.
25.08.2020 21:13
Футбол
Фукс - после подписания контракта с ЦСКА: Сбылась моя мечта - переехать в Европу
Соглашение рассчитано на пять лет.
25.08.2020 21:07
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Суд приговорил защитника «МЮ» Магуайра к 21 месяцу тюрьмы условно
Футболист был признан виновным по всем пунктам обвинения.
25.08.2020 20:49
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Полузащитник «Сочи» Нобоа признан лучшим игроком матча с «Тамбовом»
Сочинский клуб одержал третью победу подряд.
25.08.2020 20:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бактиер Зайнутдинов: Хочется доказать самому себе, что я могу приносить пользу ЦСКА
Контракт полузащитника рассчитан до 2025 года.
25.08.2020 20:31
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Клуб ПФЛ намерен жить на пожертвования болельщиков
В Смоленской области спортивные чиновники игнорируют ФК «Красный».
25.08.2020 20:28
Футбол
Гол Нобоа в компенсированное время принес «Сочи» победу над «Тамбовом»
Футболисты «Сочи» взяли верх над «Тамбовом» в выездном матче 5-го тура чемпионата России.
25.08.2020 20:23
Футбол
Суд признал защитника «МЮ» Магуайра виновным в нападении, сопротивлении полиции и взяточничестве
Футболисту грозит серьезное наказание.
25.08.2020 20:13
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика