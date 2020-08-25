Бактиер Зайнутдинов: Хочется доказать самому себе, что я могу приносить пользу ЦСКА

Новобранец ЦСКА Бактиер Зайнутдинов поделился эмоциями после перехода в московский клуб из «Ростова».

«Все произошло быстро, буквально за одну неделю. Вчера еще не осознавал всего этого, но сегодня уже ментально готовлю себя к ближайшей игре. Хочется много играть, доказать самому себе, что я могу выступать на таком уровне и приносить пользу ЦСКА», - цитирует футболиста пресс-служба красно-синих.

Напомним, что Зайнутдинов перешел в «Ростов» в январе 2019 года из «Астаны». С тех пор полузащитник провел за ростовский клуб 25 матчей и записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.

Добавим, что на счету футболиста шесть голов в 13 встречах за национальную сборную Казахстана.