Полузащитник «Сочи» Нобоа признан лучшим игроком матча с «Тамбовом»

Кристиан Нобоа признан лучшим игроком матча пятого тура РПЛ «Тамбов» - «Сочи» (0:1).

Полузащитник сочинского клуба стал автором единственного гола и принес своей команде третью победу подряд в чемпионате России.

«Сочи» набрал 11 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».